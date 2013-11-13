Українців у Косово нагородили медалями НАТО

На військовій базі “Film city” у Косово військовослужбовців інженерної роти національного контингенту за активну участь у миротворчій діяльності та бездоганне виконання службових обов’язків нагородили медалями НАТО.

У церемонії нагородження взяли участь командувач багатонаціональних сил КФОР генерал-майор італійської армії Сальваторе Фаріна, командувачі багатонаціональних бойових груп миротворчих сил, а також командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв.

Генерал-майор Сальваторе Фаріна високо оцінив діяльність українських військовослужбовців та щиро подякував їм за значні результати в справах з підтримання миру та безпеки:

– Ваша служба в Косово є конкретним прикладом міжнародної співпраці на благо миру на планеті. Ви чудово справляєтеся зі своїми обов’язками з початку місії і заслуговуєте на визнання та глибоку повагу. Ці нагороди підтверджують професіоналізм та високий рівень вашої підготовки, – наголосив генерал-майор Сальваторе Фаріна.