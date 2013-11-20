Миколаївські десантниці стануть героїнями японського документального фільму

Однією з головних героїнь майбутнього сюжету стала переможниця конкурсу краси “Міс десант – 2011” Олена Кольчак. Японських журналістів цікавило, чому дівчина обрала для себе такий непростий вид діяльності, наскільки важко залишатися привабливою жінкою, проходячи службу в такому мужньому роді військ, та як Олена опанувала свою військову спеціальність.

Супроводжував телевізійників з країни висхідного сонця заступник командира з’єднання з виховної роботи підполковник Іван Савка. Офіцер провів коротку екскурсію з’єднанням, розповів про історію бригади і завдання, які стоять перед військовослужбовцями.

Жінки-військовослужбовці бригади укладали парашути, виконували вправи на повітряно-десантному комплексі, розбирали і збирали автомати, відпрацьовували прийоми рукопашного бою.

Сюжет про миколаївських десантниць незабаром вийде на національному японському телеканалі ТV Tokyo в передачі “Дивовижний світ”. Даний проект розповідає жителям Японії про інші країни крізь призму незвичайних фактів, які намагаються знайти журналісти. Крім красивих миколаївських десантниць, японські телевізійники в Україні знімали атомну електростанцію в Чорнобилі, найбільший літак у світі, створений українськими авіабудівниками АН 225 “Мрія”, незвичайні кафе у Львові тощо.

За словами координатора проекту в Україні Анни Чорноус, японським журналістам дуже сподобалася наша країна:

– Гості були вражені красою українських жінок, про яку вони багато чули, але вважали цю інформацію дещо перебільшеною. Однак за тиждень перебування в нашій країні вони переконалися, що усе почуте – справжнісінька правда. Українські чоловіки здалися японцям сильними та мужніми. Ще телевізійників приємно вразила доброзичливість, з якою їх зустрічали скрізь, де б вони не з’являлися.