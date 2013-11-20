Миколаївські десантниці стануть героїнями японського документального фільму
Днями до розташування 79 окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ЗС України завітала знімальна група японського телеканалу ТV Tokyo. Іноземні журналісти Хідекі Кодаіра та Хіроші Сакума знімали сюжет, який буде повністю присвячений Україні.
Однією з головних героїнь майбутнього сюжету стала переможниця конкурсу краси “Міс десант – 2011” Олена Кольчак. Японських журналістів цікавило, чому дівчина обрала для себе такий непростий вид діяльності, наскільки важко залишатися привабливою жінкою, проходячи службу в такому мужньому роді військ, та як Олена опанувала свою військову спеціальність.
Супроводжував телевізійників з країни висхідного сонця заступник командира з’єднання з виховної роботи підполковник Іван Савка. Офіцер провів коротку екскурсію з’єднанням, розповів про історію бригади і завдання, які стоять перед військовослужбовцями.
Жінки-військовослужбовці бригади укладали парашути, виконували вправи на повітряно-десантному комплексі, розбирали і збирали автомати, відпрацьовували прийоми рукопашного бою.
Сюжет про миколаївських десантниць незабаром вийде на національному японському телеканалі ТV Tokyo в передачі “Дивовижний світ”. Даний проект розповідає жителям Японії про інші країни крізь призму незвичайних фактів, які намагаються знайти журналісти. Крім красивих миколаївських десантниць, японські телевізійники в Україні знімали атомну електростанцію в Чорнобилі, найбільший літак у світі, створений українськими авіабудівниками АН 225 “Мрія”, незвичайні кафе у Львові тощо.
За словами координатора проекту в Україні Анни Чорноус, японським журналістам дуже сподобалася наша країна:
– Гості були вражені красою українських жінок, про яку вони багато чули, але вважали цю інформацію дещо перебільшеною. Однак за тиждень перебування в нашій країні вони переконалися, що усе почуте – справжнісінька правда. Українські чоловіки здалися японцям сильними та мужніми. Ще телевізійників приємно вразила доброзичливість, з якою їх зустрічали скрізь, де б вони не з’являлися.