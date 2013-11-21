Командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн у Лондоні зустрівся з командувачем операцією ЄС “Аталанта”

Адмірал Юрій Іл’їн вручив адміралу Бобу Таранту лист щодо передачі з 3 січня 2014 року фрегата “Гетьман Сагайдачний” в оперативне командування на період участі в операції “Аталанта”. Також обговорили питання подальшої взаємодії.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2013 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції “Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”. Законом передбачено направити національний контингент загальною чисельністю до 250 військовослужбовців для участі України в операції “Океанський Щит” на період до 3 січня 2014 року, а також для участі України в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA” на період з 3 січня до 5 березня 2014 року.

24 вересня фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення вийшов з порту Севастополя в похід з метою участі в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський Щит” і операції Європейського Союзу “Атланта” в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану. В рамках операції “Океанський Щит” фрегат “Гетьман Сагайдачний” вже тричі виходив на патрулювання.

Довідка. Операція Євросоюзу “EU NAVFOR ATALANTA” розпочата у грудні 2008 року у рамках Єдиної політики безпеки і оборони з метою боротьби з актами піратства біля узбережжя Сомалі. В обох операціях на ротаційній основі беруть участь по 4-6 військових кораблів країн-членів НАТО, ЄС, а також інших країн, які виявили бажання приєднатися до боротьби з піратством.

Завдання національного контингенту під час участі в операції ЄС “EU NAVFOR ATALANTA” – запобігання та протидія проявам піратства, захист цивільних суден, які виконують завдання у рамках Світової продовольчої програми, попередження та втручання у спроби здійснення актів піратства або озброєного пограбування, взаємодія з країнами, структурами та організаціями, що представлені у регіоні, для боротьби з актами піратства.