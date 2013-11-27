Українські розвідники провели патріотичну акцію для каратистів

Воїни-розвідники розповіли юнакам та дівчатам про переваги та особливості військової служби за контрактом, показали сучасну екіпіровку розвідника, зразки озброєння розвідувальних підрозділів, провели показові виступи з рукопашного бою, а також подарували кожному юніору на згадку емблему своєї військової частини.

Президент Новомосковської Федерації кіокушин-кан карате Ігор Трошин подякував військовим за пропагування бойових мистецтв та здорового способу життя серед молодого покоління.

Варто додати, що завдяки проведенню даного заходу чимало молодих людей виявили бажання стати в майбутньому армійськими розвідниками та поєднати свою долю із престижною та почесною службою захисника Вітчизни.