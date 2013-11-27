Українські розвідники провели патріотичну акцію для каратистів
15:07, 27 листопада 2013Військо
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До Дня Збройних Сил України військовослужбовці окремого розвідувального батальйону оперативного командування “Південь” провели для молодих спортсменів Новомосковської Федерації кіокушин-кан карате військово-патріотичну акцію “Армія – робота для справжніх чоловіків”
Воїни-розвідники розповіли юнакам та дівчатам про переваги та особливості військової служби за контрактом, показали сучасну екіпіровку розвідника, зразки озброєння розвідувальних підрозділів, провели показові виступи з рукопашного бою, а також подарували кожному юніору на згадку емблему своєї військової частини.
Президент Новомосковської Федерації кіокушин-кан карате Ігор Трошин подякував військовим за пропагування бойових мистецтв та здорового способу життя серед молодого покоління.
Варто додати, що завдяки проведенню даного заходу чимало молодих людей виявили бажання стати в майбутньому армійськими розвідниками та поєднати свою долю із престижною та почесною службою захисника Вітчизни.
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