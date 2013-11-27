У Білій Церкві завершилися курси перепідготовки військовослужбовців

Організаторами виступили Міністерство соціальної політики України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Ресурсний та кар’єрний центр для звільнених військовослужбовців Збройних Сил України.

Протягом трьох місяців в Білоцерківському інституті економіки та управління 32 військовослужбовці та 8 членів їхніх сімей проходили навчання за 500-годинною програмою.

Голова правління РКЦ Олександр Коренчук привітав слухачів курсів з успішним завершенням навчання та висловив вдячність керівництву і науково-педагогічному персоналу інституту за успішне виконання завдання проекту. Також у церемонії випуску взяли представник офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні Наталія Калько, директор міськрайонного центру зайнятості Володимир Бобрик, заступник командира 72 окремої механізованої бригади по роботі з особовим складом підполковник Сергій Дмуховський, які побажали випускникам успішної самореалізації в цивільному житті.

Ректор інституту, доктор економічних наук, професор Петро Юхименко та начальник відділу соціальної та професійної адаптації колишніх військовослужбовців – заступник директора Департаменту соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи та інших категорій Міністерства соціальної політики України Максим Андросенко вручили випускникам курсів свідоцтва державного зразка та сертифікати Міністерства соціальної політики України і ОБСЄ.

За підсумками навчально-виховного процесу кращі викладачі і слухачі були нагородженні почесними грамотами і відзнаками РКЦ.