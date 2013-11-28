У Збройних Силах України проходять службу близько 2000 резервістів

На сьогодні службу у Збройних Силах України проходять близько 2000 резервістів у 38 організаційних структурах. Це – органи військового управління та військові частини Сил постійної готовності.

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський під час відеоконференції у Будинку Уряду.

– Завершується законодавче врегулювання питань щодо можливості залучення резервістів для виконання завдань Збройних Сил України в мирний час, зокрема, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також покриття поточного некомплекту військових частин. Затверджені нові військові стандарти щодо служби у військовому резерві: “Порядок комплектування”, “Проходження підготовки” та “Облік резервістів”, – зазначив Володимир Можаровський.