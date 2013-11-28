Міністром оборони України затверджена програма переобладнання казарм

Планується переобладнати ще декілька казарм у Старокостянтинові, смт Гвардійське та Чорноморське. Водночас, продовжуються роботи з переобладнання під житло для розміщення військовослужбовців за контрактом 22 казарм на близько 3,5 тисячі ліжко-місць власними силами особового складу військових частин, – зазначив Володимир Можаровський. Про це сьогодні, 28 листопада, повідомив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський під час відеоконференції у Будинку Уряду.

За інформацією Володимира Можаровського, до кінця цього року силами особового складу військової частини та працівниками місцевого комунально-експлуатаційного управління планується завершити переобладнання казарми у смт Гвардійське. На даний час вже завершено роботи на 2, 3 та 4 поверхах будівлі, в результаті чого в комфортні помешкання вже заселено 216 військовослужбовців за контрактом.

Розповідаючи про темпи забезпечення житлом українських військовослужбовців, заступник Міністра оборони України – керівник апарату повідомив, що у 2013 році Комісією з контролю за розподілом житла у Збройних Силах України погоджено розподіл 449 квартир. Він підкреслив, що ситуацію із забезпеченням військовослужбовців житлом неможливо кардинально покращити без стабільного забезпечення програми будівництва житла коштами загального фонду державного бюджету. На даний час Міністерство оборони України продовжує шукати шляхи розв’язання житлової проблеми.

Володимир Можаровський наголосив, що Державною комплексною програмою реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року на будівництво житла для військовослужбовців визначено фінансовий ресурс у сумі 1 млрд. 200 млн. грн.