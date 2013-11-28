Більше 3,5 тисяч військовослужбовців у 2013 році взяли участь у підсумкових навчаннях

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський під час відеоконференції у Будинку Уряду.

Розповідаючи про попередні підсумки бойової підготовки Збройних Сил України, він наголосив, що у поточному році на високому рівні залишилися показники середнього нальоту екіпажів авіації Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил. Майже на 80 % виконано річний план стрибків з парашутом особовим складом високомобільних десантних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил, частин спецпризначення.

– Вже традиційно цього року відбулися конкурси на кращий підрозділ роду військ – танковий, механізований взвод, розвідувальну групу, артилерійську батарею. Переможці цих змагань були нагороджені грошовими преміями, – повідомив Володимир Можаровський.

Він також поінформував про те, що вчора у Міністерстві оборони було підбито підсумки цьогорічних підсумкових військових навчань, у яких на 8 полігонах по всій території України взяли участь більше 3,5 тисяч військовослужбовців усіх видів та родів військ.

Присутній на заході Міністр оборони України позитивно оцінив проведені навчання, а також окреслив шляхи вирішення виявлених проблемних питань.