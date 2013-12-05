Завтра - День Збройних Сил України

До Дня Збройних Сил у військових частинах та гарнізонах по всій території України сплановано проведення більше 200 основних заходів військово-патріотичного та культурно-просвітницького спрямування, майже половина з яких проводитиметься спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування.

У військових частинах, ліцеях, військових навчальних та медичних закладах відбудуться урочисті збори та мітинги за участю військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, святкові концерти, Дні відкритих дверей, екскурсії, відвідування музеїв бойової слави, заходи із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни та військової служби, шефських організацій, покази зразків військової техніки та озброєння, урочисті церемонії покладання вінків та квітів, виставки, творчі та пісенні конкурси.

У загальноосвітніх школах, школах-інтернатах та дитячих будинках заплановано проведення “Уроків мужності”.

25 оркестрів військових частин та установ з нагоди Дня Збройних Сил України демонструватимуть свою майстерність на вулицях міст по всій території держави. Святкові концертні програми у містах України до свята презентують артисти Національного Президентського оркестру та Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.

Загалом до різноманітних святкових заходів у рамках відзначення 22 річниці ЗС України залучатиметься весь особовий склад військових частин та установ Збройних Сил України, а також військова техніка.