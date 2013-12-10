У Ліберії українські вертолітники взяли участь у навчаннях Місії ООН

У заході взяли участь вертолітні ланки 56 окремого вертолітного загону українського національного контингенту та пакистанський підрозділ сил швидкого реагування Місії ООН у Ліберії.

За легендою навчань, в одному з регіонів країни, поблизу містечка Бгарнгба, виникла сутичка між повстанцями та місцевим населенням. Під час конфлікту невідомі люди взяли в полон заручників. У ситуацію втрутилася поліція, однак проблему вирішити не вдалося. Тож представники влади звернулися за допомогою до командування Місії ООН в цій країні. 3 українських вертольота Мі-8 негайно піднялися у повітря та відбули в зазначений сектор для транспортування військового спецназу до місця події. Також на борту вертольота знаходилася рятувально-парашутна десантна група зі складу українського національного контингенту.

– Наша задача полягала в тому, щоб швидко доставити пакистанський підрозділ сил швидкого реагування у зазначене місце. В подальшому спецназівці штурмували будівлю із заручниками та зупинили протиправні дії повстанців, а українські вертольоти, озброєні ПКТ, прикривали їх дії з повітря. В результаті “сутичок” були постраждалі правоохоронці, яким наші рятувальники надали першу медичну допомогу та евакуювали до найближчого шпиталю, – повідомив командир 56 вертолітного загону Місії ООН у Ліберії військовий льотчик 2 класу полковник Олександр Венгер.

За ходом навчань спостерігали представники національних контингентів Місії ООН у Ліберії на чолі з її командувачем генералом-лейтенантом Леонардом Нгонді. Він високо оцінив дії українських вертолітників під час навчань.

– Кожен екіпаж вертольота діяв впевнено та професійно. Мене вразило те, що командир українського контингенту особисто очолив повітряну операцію, керуючи вертольотом. Я ще раз переконався, що професійність українських миротворців дійсно висока. Військовослужбовці здатні виконувати завдання за призначенням в будь-який час та в будь-яку погоду, – наголосив командувач сил Місії ООН в Ліберії генерал-майор Леонард Нгонді.