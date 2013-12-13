20 офіцерів та контрактників безоплатно здали кров до Кримського республіканського закладу “Центр Республіканської служби крові”

– Безоплатну здачу крови ми проводимо вже шостий рік поспіль. У перше медики звернулися до нас про допомогу у 2008 році. Тоді терміново була потрібна кров для хворої людини, згодом цей захід став майже традиційним. Хлопці та дівчата охоче беруть у цьому участь. За допомогою поглиблених аналізів яким піддають кров медики, ми можемо заздалегідь виявляти розвиток різних хвороб, зокрема такої як гепатит, та уникнути обтяжень при їх лікуванні. Таки випадки в нас вже були, – розповіла фельдшер загону радіоелектронної боротьби старшина служби за контрактом Наталя Пелюховська.

Терапевт виїзної бригади Центру Ірина Кульбачная повідомила, що як свідчать дослідження, в день здачі крові більшість донорів ніяких змін у своєму стані не відчувають та продовжують жити у звичному ритмі. Невелика кількість навіть відчуває підйом сил та працездатності. Люди, які регулярно здають кров рідше хворіють на простудні захворювання та легше переносять фізичні та емоційні навантаження. У похилому віці вони менше схильні до атеросклерозу та довше зберігають розумову та фізичну працездатність.

– Здача крові є своєрідним позитивним подразником захисних сил організму. Завдяки цьому процесу проходить перерозподіл води, електролітів та гормонів, що підвищує активність механізмів регуляції ряду функцій організму, – розповіла вона.