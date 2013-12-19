Кар’єра контрактника стане більш привабливою

– У 2014 році рівень щомісячного грошового забезпечення усіх категорій військовослужбовців збільшиться удвічі, що забезпечить привабливість військової служби на ринку праці. При цьому особливий наголос буде зроблено на грошовому утриманні військовослужбовців за контактом, – відзначає Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Окрім того, в ході організації та проведення заходів бойового навчання військ командування ЗС України особливу увагу приділятиме саме військовослужбовцям за контрактом. Це стосується професійного бойового вишколу військовиків, їхньої мотивації та комплексного соціального захисту. Зокрема, опрацьовуються зміни до наказу Міністерства оборони України щодо удосконалення порядку присвоєння рядовому та сержантському складу за контрактом класної кваліфікації (за першим контрактом – 3 класу; за другим контрактом – 2 та 1 класу; за третім та наступним контрактами – майстер) з відповідною грошовою надбавкою. До того ж, з часом, розмір грошових окладів за посадою та військовим званням планується урівняти з окладами державних службовців.

До речі, за словами Міністра оборони України Павла Лебедєва, на сьогоднішній день вже 62,1% всіх посад рядового і сержантського складу у Збройних Силах країни укомплектовані військовослужбовцями за контрактом.