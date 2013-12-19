Делегація Збройних сил Естонської Республіки ознайомилась із специфікою підготовки військових фахівців в Академії сухопутних військ

Основною метою візиту іноземних військових було проведення попередніх консультацій з питань перспективної підготовки військовослужбовців загальновійськових та інженерних спеціальностей Естонської Республіки на базі структурних підрозділів Академії.

Під час зустрічі з начальником вищого військового навчального закладу генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком сторони обговорили вимоги до сучасних військових професіоналів та перспективи майбутнього партнерства між естонським військовим відомством та українським військовим вишем.

– Колектив нашого навчального закладу постійно працює над вдосконаленням якості освітнього процесу та розвитком навчально-матеріальної бази, впроваджує новітні форми і методи підготовки військових фахівців, – зазначив начальник Академії сухопутних військ. – Промовисто про це свідчать постійна співпраця з іноземними колегами та значна кількість спільних заходів. Сподіваюсь, що вже ближчим часом на навчально-матеріальній базі Академії готуватимуться висококваліфіковані військові фахівці і для Сил оборони Естонії.

Із структурою, основними завданнями та досягненнями Академії естонських військовослужбовців ознайомили за допомогою інтерактивної презентації. Також вони оглянули об’єкти навчально-матеріальної бази та соціально-побутової інфраструктури вишу, зокрема, провідні кафедри та навчально-тренувальні комплекси тощо.

В ході свого візиту до українського військово-навчального закладу майор Раул Кютт та капітан Харрі Терас відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії. Вони взяли участь у брифінгах на миротворчу тематику із особовим складом навчального центру “Партнерство заради миру” та оглянули польову навчально-матеріальну базу.