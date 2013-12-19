Делегація Збройних сил Естонської Республіки ознайомилась із специфікою підготовки військових фахівців в Академії сухопутних військ
Впродовж триденного візиту до України інженерний інспектор штабу Сухопутних військ Сил оборони Естонії майор Раул Кютт та начальник центру розмінування інженерного батальйону Сил оборони Естонії капітан Харрі Терас знайомились з освітніми можливостями Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, спроможностями навчально-матеріальної бази та специфікою підготовки військових фахівців різних ланок.
Основною метою візиту іноземних військових було проведення попередніх консультацій з питань перспективної підготовки військовослужбовців загальновійськових та інженерних спеціальностей Естонської Республіки на базі структурних підрозділів Академії.
Під час зустрічі з начальником вищого військового навчального закладу генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком сторони обговорили вимоги до сучасних військових професіоналів та перспективи майбутнього партнерства між естонським військовим відомством та українським військовим вишем.
– Колектив нашого навчального закладу постійно працює над вдосконаленням якості освітнього процесу та розвитком навчально-матеріальної бази, впроваджує новітні форми і методи підготовки військових фахівців, – зазначив начальник Академії сухопутних військ. – Промовисто про це свідчать постійна співпраця з іноземними колегами та значна кількість спільних заходів. Сподіваюсь, що вже ближчим часом на навчально-матеріальній базі Академії готуватимуться висококваліфіковані військові фахівці і для Сил оборони Естонії.
Із структурою, основними завданнями та досягненнями Академії естонських військовослужбовців ознайомили за допомогою інтерактивної презентації. Також вони оглянули об’єкти навчально-матеріальної бази та соціально-побутової інфраструктури вишу, зокрема, провідні кафедри та навчально-тренувальні комплекси тощо.
В ході свого візиту до українського військово-навчального закладу майор Раул Кютт та капітан Харрі Терас відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії. Вони взяли участь у брифінгах на миротворчу тематику із особовим складом навчального центру “Партнерство заради миру” та оглянули польову навчально-матеріальну базу.