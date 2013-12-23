Фрегат “Гетьман Сагайдачний” завершив п’яте патрулювання в Аденській затоці

П’яте патрулювання екіпажу фрегату “Гетьман Сагайдачний” пройшло уздовж узбережжя Сомалі. Льотчики вертольоту КА-27 ПС виконували повітряну розвідку щодо викриття надводної обстановки та виявлення малорозмірних цілей у визначених районах патрулювання. Оглядова команда корабля здійснила ряд дружніх підходів до рибаків з метою отримання свідчень на предмет виявлення піратської активності в Аденській затоці. Екіпаж корабля виконав практичні артилерійські стрільби і провів ряд корабельних навчань та тренувань.

За час патрулювання фрегат “Гетьман Сагайдачний” відвідали командир тактичної групи “Океанський щит” контр-адмірал Євгеніо Діас Дель Ріо та командир тактичної групи “Аталанта” контр-адмірал ВМС Франції Херве Блежен.

Зараз корабель перебуває в порту Джибуті. Згідно з планом перебування українського військового корабля у порту, відбуватиметься робота з логістичного забезпечення корабля, зокрема, поповнення запасів, обслуговування матеріальної частини та відпочинок особового складу.

Під час підбиття підсумків особовий склад, який відзначився під час патрулювання, нагороджений грамотами та подяками за впевнені, рішучі дії та високий професіоналізм.