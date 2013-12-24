Українські ВМС підбили підсумки діяльності у 2013 навчальному році

– Наші кораблі почали демонструвати військово-морський прапор у важливих районах моря, виконувати завдання з охорони судноплавства, здійснювали охорону районів виробничої діяльності спільно з Державною прикордонною службою України, – відзначив адмірал Юрій Іл’їн.

За словами командувача виду Збройних Сил, 2013 рік мав свої особливості підготовки ВМС. Не дивлячись на певні економічні фактори впливу, флот практично виконав план підготовки, і найголовніше – план бойової діяльності.

– Поточного року українські ВМС провели гідрографічну експедицію в Азовському морі, брали участь в антитерористичній операції у Середземному морі “Активні зусилля”, в активаціях з’єднання Blackseafor, вже кілька місяців фрегат “Гетьман Сагайдачний” виконує завдання в Індійському океані в рамках операції з протидії піратству на морі “Океанський щит”. Високий рівень професіоналізму також продемонстрували особовий склад морської авіації, військ берегової оборони, морської піхоти, частин спеціального призначення, підрозділів матеріального забезпечення, – повідомив адмірал Юрій Іл’їн.

Командувач флоту подякував командирам і начальникам, усьому особовому складу українських ВМС за докладені зусилля, вручив кращим військовослужбовцям державні та відомчі нагороди, подяки і грамоти, цінні подарунки.