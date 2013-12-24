У цивільне життя з престижною професією

Перший набір відбувся ще у 1999 році з мовних курсів, пізніше розпочалася співпраця з курсами економічних напрямків, за фінансування НАТО.

– На сьогодні ми підготували 104 групи військовослужбовців за багатьма спеціальностями, що актуальні на ринку праці Західного регіону нашої держави. Загалом перепідготовку пройшло понад 2800 військовослужбовців, з них за кошти ОБСЄ – більше 530 осіб, за кошти НАТО – 770 осіб, – повідомив директор громадської організації Андрій Рой.

У райдержадміністрації міста Броди Львівської області також відбувся випуск групи слухачів курсу “Менеджмент безпеки бізнесу”.

За словами менеджера Програми “НАТО-Україна” Крістофера Штаудта, випускники отримали свідоцтво державного зразка, міжнародний сертифікат та посвідчення Державної служби охорони при МВС України (УДСО), що дасть їм право працювати у службах безпеки та охорони підприємств, а також займатися власним бізнесом.

А на Харківщині відбулася урочиста церемонія чергового випуску військовослужбовців запасу, які навчалися за Міжнародною програмою НАТО “Партнерство заради миру”. Тримісячне навчання проходило на базі Національного технічного університету “Харківській політехнічний інститут” за фінансової підтримки країн-членів НАТО – Нідерландів та Данії.

Випускникам, які навчалися за спеціальностями “Менеджмент організації та адміністрування”, “Комп’ютерні мережі та системи”, “Управління бізнесом” урочисто вручили свідоцтва про підвищення кваліфікації та сертифікати.

– З 2009 року перепідготовку у цьому регіоні пройшли більше 690 чоловік, допомогу у працевлаштуванні надано майже 360 особам з числа колишніх військовослужбовців, – повідомив менеджер Програми “НАТО-Україна” Крістофер Штаудт.

Слід зазначити, що вже з наступного року розпочнеться реалізація державної програми соціальної адаптації, яка передбачає застосування систематичного підходу до соціальної адаптації колишніх військовослужбовців як інтегрованої частини кадрової політики ЗС України. Згідно з вимогами українського законодавства та міжнародного досвіду, а також за результатами проведення тендерів, курси перепідготовки військовослужбовців будуть організовані в цивільних закладах освіти по всій території України.