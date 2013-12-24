Учні “Школи юнг” в Одесі переймають практичний досвід військових моряків

В Одесі вихованці гуртка військово-патріотичного спрямування “Школа юнг” на базі Навчально-виховного комплексу “Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24”, створеного за ініціативи колективу Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України, приступили до вивчення основ мореплавства.

Згідно з рішенням командира Західної військово-морської бази капітана 1-го рангу Євгена Кінзерського, практичне заняття у підшефній “Школі юнг” провели військовослужбовці дивізіону кораблів охорони та забезпечення бази.

– Під час уроку ми розповіли учням про основи мореплавства, класифікацію суден за видом діяльності, а також роз’яснили загальну структурну схему організації військово-морських сил у морських державах, – розповів командир дивізіону капітан 3-го рангу Ігор Мартиненко.

Практичну частину заняття в “Школі юнг” військовослужбовці дивізіону присвятили в’язанню морських вузлів. Під керівництвом старшого механіка рейдового буксиру БУК-239 працівника ЗС України Ігоря Шубакова школярі навчились зав’язувати на канатах прямий, шлюпочний, шкотовий, брам-шкотовий та інші види вузлів.

За відгуками юнг, дане заняття своїм практичним наповненням суттєво відрізнялось від повсякденних уроків у школі і ще на один крок наблизило їх до опанування морської професії. Діти подякували військовим морякам за цікавий досвід та одностайно висловились за збільшення кількості практичних занять під час навчання в “Школі юнг”.