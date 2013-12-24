Близько 10,5 тисяч сімнадцятирічних мешканців Харківщини поставлять на військовий облік у 2014 році
З першими днями 2014 року в Україні стартує приписна кампанія юнаків 1997 року народження при районних (міських) військкоматах. В ході цього загальнодержавного заходу десятки тисяч осіб чоловічої статі буде викликано до цих військових установ, де їх вивчатимуть на предмет придатності до військової служби.
Тільки на Харківщині юнаків, яким наступного року виповниться сімнадцять років, налічується близько 10,5 тисяч. На кожного з них у найближчому райвійськкоматі заповнять особову справу та видадуть приписне посвідчення.
За словами командування Харківського обласного військкомату, до цього часу проведено комплексну роботу: підготовлено приміщення, складено точні списки юнаків та визначено склади приписних районних (міських) комісій. До останніх об’єднань, окрім офіцерів райвійськкоматів, увійшли цивільні лікарі, психологи та працівники регіональних структур соціального забезпечення.
– “Приписна кампанія-2014” проводитиметься з 3 січня по 31 березня. За цей час кожен юнак пройде повне медичне обстеження, складе тести та поспілкується з офіцерами райвійськкоматів. В результаті цього ми матимемо індивідуальні дані про придатність до військової служби, – пояснив заступник військового комісара Харківського обласного військкомату полковник Юрій Калгушкін.
Офіцер порадив усім, хто отримає повістку, своєчасно прибути до райвійськкоматів і представити необхідні документи. Адже, без приписного посвідчення стане неможливим вступ до інститутів чи коледжів, працевлаштування у бюджетних структурах тощо. За ігнорування приписної кампанії передбачені штрафи.
– У будь-якому разі, безвідповідальні дії тягнуть до неприємного спілкування з правоохоронцями, – підкреслив полковник Юрій Калгушкін.