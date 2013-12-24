Близько 10,5 тисяч сімнадцятирічних мешканців Харківщини поставлять на військовий облік у 2014 році

Тільки на Харківщині юнаків, яким наступного року виповниться сімнадцять років, налічується близько 10,5 тисяч. На кожного з них у найближчому райвійськкоматі заповнять особову справу та видадуть приписне посвідчення.

За словами командування Харківського обласного військкомату, до цього часу проведено комплексну роботу: підготовлено приміщення, складено точні списки юнаків та визначено склади приписних районних (міських) комісій. До останніх об’єднань, окрім офіцерів райвійськкоматів, увійшли цивільні лікарі, психологи та працівники регіональних структур соціального забезпечення.

– “Приписна кампанія-2014” проводитиметься з 3 січня по 31 березня. За цей час кожен юнак пройде повне медичне обстеження, складе тести та поспілкується з офіцерами райвійськкоматів. В результаті цього ми матимемо індивідуальні дані про придатність до військової служби, – пояснив заступник військового комісара Харківського обласного військкомату полковник Юрій Калгушкін.

Офіцер порадив усім, хто отримає повістку, своєчасно прибути до райвійськкоматів і представити необхідні документи. Адже, без приписного посвідчення стане неможливим вступ до інститутів чи коледжів, працевлаштування у бюджетних структурах тощо. За ігнорування приписної кампанії передбачені штрафи.

– У будь-якому разі, безвідповідальні дії тягнуть до неприємного спілкування з правоохоронцями, – підкреслив полковник Юрій Калгушкін.