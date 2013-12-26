На виконання наказу Міністра оборони України Павла Лебедєва у Кіровограді тривають заходи щодо створення військового ліцею

13:44, 26 грудня 2013
Військо
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Планується, що спеціалізований військовий навчальний заклад, який дислокується на базі колишнього Кіровоградського окремого навчального загону спеціальної підготовки командування Сухопутних військ Збройних Сил України, розпочне роботу з 1 вересня 2014 року.

У військовому ліцеї навчатимуться 250 вихованців на двох курсах (10 та 11 класи). В ліцеї працюватиме 50 викладачів та вихователів. Персонал набиратимуть за конкурсом.

Станом на 25 грудня вже затверджено організаційно-штатну структуру та штат Кіровоградського військового ліцею, а також його Статут. Розроблені та очікують на затвердження проекти нарукавної емблеми і нагрудного знаку про закінчення цього навчального закладу. Вже проведено державну реєстрацію ліцею в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Нагадаємо, що з метою збереження матеріальної бази колишніх навчальних військових частин, що підлягають скороченню, і для створення мотивації кращим представникам молоді до проходження військової служби у Збройних Силах України, Міністр оборони України Павло Лебедєв підписав наказ щодо створення військових ліцеїв у містах Миколаїв, Полтава та Кіровоград.

З 1 вересня 2014 року в зазначених військових ліцеях почнуть навчання більше 1600 юнаків.

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