На виконання наказу Міністра оборони України Павла Лебедєва у Кіровограді тривають заходи щодо створення військового ліцею

У військовому ліцеї навчатимуться 250 вихованців на двох курсах (10 та 11 класи). В ліцеї працюватиме 50 викладачів та вихователів. Персонал набиратимуть за конкурсом.

Станом на 25 грудня вже затверджено організаційно-штатну структуру та штат Кіровоградського військового ліцею, а також його Статут. Розроблені та очікують на затвердження проекти нарукавної емблеми і нагрудного знаку про закінчення цього навчального закладу. Вже проведено державну реєстрацію ліцею в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Нагадаємо, що з метою збереження матеріальної бази колишніх навчальних військових частин, що підлягають скороченню, і для створення мотивації кращим представникам молоді до проходження військової служби у Збройних Силах України, Міністр оборони України Павло Лебедєв підписав наказ щодо створення військових ліцеїв у містах Миколаїв, Полтава та Кіровоград.

З 1 вересня 2014 року в зазначених військових ліцеях почнуть навчання більше 1600 юнаків.