На виконання наказу Міністра оборони України Павла Лебедєва у Кіровограді тривають заходи щодо створення військового ліцею
Планується, що спеціалізований військовий навчальний заклад, який дислокується на базі колишнього Кіровоградського окремого навчального загону спеціальної підготовки командування Сухопутних військ Збройних Сил України, розпочне роботу з 1 вересня 2014 року.
У військовому ліцеї навчатимуться 250 вихованців на двох курсах (10 та 11 класи). В ліцеї працюватиме 50 викладачів та вихователів. Персонал набиратимуть за конкурсом.
Станом на 25 грудня вже затверджено організаційно-штатну структуру та штат Кіровоградського військового ліцею, а також його Статут. Розроблені та очікують на затвердження проекти нарукавної емблеми і нагрудного знаку про закінчення цього навчального закладу. Вже проведено державну реєстрацію ліцею в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.
Нагадаємо, що з метою збереження матеріальної бази колишніх навчальних військових частин, що підлягають скороченню, і для створення мотивації кращим представникам молоді до проходження військової служби у Збройних Силах України, Міністр оборони України Павло Лебедєв підписав наказ щодо створення військових ліцеїв у містах Миколаїв, Полтава та Кіровоград.
З 1 вересня 2014 року в зазначених військових ліцеях почнуть навчання більше 1600 юнаків.