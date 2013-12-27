Новорічний бал для вінницьких офіцерів
У 60 Будинку офіцерів міста Вінниця відбувся новорічний офіцерський бал. Його учасниками стали представники Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, військових частин гарнізону, організацій, установ та культурних осередків міста.
За словами заступника командувача з виховної та соціально-психологічної роботи – начальника управління з виховної та соціально-психологічної роботи Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковника Олега Грунтковського, новорічний офіцерський бал у Вінницькому гарнізоні проводиться вже третій рік поспіль, і щороку кількість бажаючих взяти в ньому участь зростає.
– Офіцерський бал – це свято людей в погонах, які готові в будь-який час стати на захист своєї землі, родини, Батьківщини. Сьогодні ми частіше звертаємося до наших традицій, історії, і цей захід є ще одним кроком назустріч відродженню, – розповів полковник Олег Грунтковський.
Для усіх присутніх було встановлено суворий дрес-код: жінки у вечірніх сукнях, а чоловіки – в парадній формі одягу. Музичний супровід свята здійснював оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України.
Свято розпочалося з бального танцю у виконанні чемпіонів світу і Європи з бальних танців Андрія та Катерини Мороз. Далі майстерність виконання полонезу та вальсу продемонстрували офіцери зі своїми чарівними супутницями. Також увазі запрошених були представлені виступи учасників ансамблю спортивно-бального танцю “Грація”, ансамблю барабанщиць Вінницького палацу дітей та юнацтва ім. Л. Ратушної, музичні твори у виконанні соліста обласної державної філармонії Володимира Полторацького.
Варто зазначити, що під час новорічного офіцерського балу проводився конкурс на кращу танцювальну пару, якою стало подружжя Олександра та Наталії Благодирів.