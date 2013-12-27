Новорічний бал для вінницьких офіцерів

За словами заступника командувача з виховної та соціально-психологічної роботи – начальника управління з виховної та соціально-психологічної роботи Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковника Олега Грунтковського, новорічний офіцерський бал у Вінницькому гарнізоні проводиться вже третій рік поспіль, і щороку кількість бажаючих взяти в ньому участь зростає.

– Офіцерський бал – це свято людей в погонах, які готові в будь-який час стати на захист своєї землі, родини, Батьківщини. Сьогодні ми частіше звертаємося до наших традицій, історії, і цей захід є ще одним кроком назустріч відродженню, – розповів полковник Олег Грунтковський.

Для усіх присутніх було встановлено суворий дрес-код: жінки у вечірніх сукнях, а чоловіки – в парадній формі одягу. Музичний супровід свята здійснював оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України.

Свято розпочалося з бального танцю у виконанні чемпіонів світу і Європи з бальних танців Андрія та Катерини Мороз. Далі майстерність виконання полонезу та вальсу продемонстрували офіцери зі своїми чарівними супутницями. Також увазі запрошених були представлені виступи учасників ансамблю спортивно-бального танцю “Грація”, ансамблю барабанщиць Вінницького палацу дітей та юнацтва ім. Л. Ратушної, музичні твори у виконанні соліста обласної державної філармонії Володимира Полторацького.

Варто зазначити, що під час новорічного офіцерського балу проводився конкурс на кращу танцювальну пару, якою стало подружжя Олександра та Наталії Благодирів.