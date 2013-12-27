Воїни керченського батальйону склали клятву морського піхотинця

– Служба в морській піхоті назавжди в моєму серці. Я пишаюся тим, що військовослужбовці Військово-Морських Сил ідуть цим непростим, але славним шляхом, – повідомив адмірал Іл’їн. – Попереду у морських піхотинців – опанування нової техніки, полігони, морські десанти та захист національних інтересів держави.

Цього дня до Пам’ятника морським десантникам прийшли заступник командувача ВМСУ з берегової оборони генерал-майор Ігор Воронченко, представники командування ВМСУ, ветерани морської піхоти ВМСУ, керчани, гості міста, представники міської влади, молодь. Присутні поклали до пам’ятника квіти і вшанували пам’ять героїв Керченсько-Ельтигенського та Керченсько-Феодосійського морських десантів.

– Знаково, що в місті найбільших морських десантів часів Великої Вітчизняної війни є свій батальйон морської піхоти. Ми зберігаємо славні традиції, шануємо подвиг наших батьків і дідів, – підкреслив командувач.

А учасник Керченсько-Феодосійської морської десантної операції Олександр Лубєнцов нагадав присутнім про подвиг, який рівно 72 роки тому в день початку операції на цих берегах здійснили тисячі морських піхотинців. Ветеран побажав молодим воїнам ніколи не знати що таке війна.

Намісник Кизилташський Свято-Стефано-Сурожського чоловічого монастиря ігумен Нікон, до речі, колишній офіцер української морської піхоти, освятив воїнів.

Цікаво, що за традицією напередодні свята “чорні берети” успішно здолали психологічну полосу перешкод: лунали вибухи, автоматні черги.

У зв’язку з реформуванням колишній окремий механізований батальйон берегової оборони отримав не лише нові штати, але й нову назву – 501 окремий батальйон морської піхоти ВМС України. Попереду – оновлення парку бойових машин, вивчення елементів морської десантної підготовки та злагодження в новій якості для виконання завдань за призначенням.

Відтепер в Україні є два окремих батальйони морської піхоти. Їх висока мобільність та ефективність, за словами командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірала Юрія Іл’їна, найкраще відповідатиме оборонній доктрині держави та сучасним завданням і викликам.