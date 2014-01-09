Військовий спортсмен став переможцем рейтингу “П’єдестал-2013”

Очолити рейтинг популярності та успішності “П’єдестал-2013” йому вдалося завдяки бронзовим нагородам на чемпіонаті Європи та Кубку світу в стрільбі з пневматичного пістолета.

– Сподіваюся, що ріст спортивних досягнень не припиниться, адже я прагну нових звершень, – зазначив лейтенант Олег Омельчук.

Нагадаємо, що рейтинг популярності та успішності “П’єдестал”, де рівненські спортивні журналісти визначають найкращих спортсменів, тренерів та клуб області за підсумками року, було проведено вже увосьме.