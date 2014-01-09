Військовий спортсмен став переможцем рейтингу “П’єдестал-2013”
11:16, 09 січня 2014Військо
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Вже вчетверте кращим спортсменом року за версією асоціації спортивних журналістів Рівненської області визнано військовослужбовця Збройних Сил України лейтенанта Олега Омельчука.
Очолити рейтинг популярності та успішності “П’єдестал-2013” йому вдалося завдяки бронзовим нагородам на чемпіонаті Європи та Кубку світу в стрільбі з пневматичного пістолета.
– Сподіваюся, що ріст спортивних досягнень не припиниться, адже я прагну нових звершень, – зазначив лейтенант Олег Омельчук.
Нагадаємо, що рейтинг популярності та успішності “П’єдестал”, де рівненські спортивні журналісти визначають найкращих спортсменів, тренерів та клуб області за підсумками року, було проведено вже увосьме.
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