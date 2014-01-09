“Врожайний” на медалі рік для одеських армійців

Захищаючи честь країни та клубу на міжнародній арені, вагомих результатів досягли майстри спорту міжнародного класу, солдат Ганна Тітімець, здобувши перемогу з бігу на 400 метрів з бар’єрами, та солдат Едуард Шеметило і старший солдат Денис Камерилов, які на Всесвітній літній Універсіаді в Казані відзначилися у веслуванні на байдарках і каное на 1 км. Окрім того, в активі веслувальника старшого солдата Дениса Камерилова та фехтувальника солдата Андрія Ягодки – бронзові нагороди континентального ґатунку, виборені на чемпіонатах Європи, що влітку минулого року відбулися в Португалії та Хорватії. А майстер спорту міжнародного класу працівник ЗС України Людмила Коваленко в американській Філадельфії першою серед 22 тисяч учасників напівмарафонського забігу подолала дистанцію в 21 км, встановивши рекорд України з результатом 68 хвилин, 57 секунд. Окрім того, в командному заліку за підсумками світової першості серед військовослужбовців з греко-римської боротьби на третю сходинку п’єдесталу піднявся майстер спорту міжнародного класу старший солдат Микола Савченко.

– Ми задоволені результатами, які впродовж 2013 року демонстрували на спортивній арені наші одноклубники. Але в спорті перемог забагато не буває, їх кількість має завжди збільшуватися, – підкреслив старший тренер 9-го СК капітан Олег Черната.

Варто зазначити, що 9-й СК по праву вважається одним з провідних клубів в історії армійського та вітчизняного спорту. Лише за роки незалежності України він виховав трьох олімпійських чемпіонів та шістьох бронзових призерів Олімпіад. Понад 80 разів одеські армійці ставали переможцями та призерами чемпіонатів світу й Європи, а нині майже всі спортсмени клубу входять до складу Національної збірної України.