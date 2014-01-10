З Одещини буде відправлено чергову партію компоненту ракетного пального “меланж”

Як розповів командир військової частини підполковник Олександр Ятлук, до кінця цього тижня планується завантажити у 13 спеціальних залізничних цистерн близько 700 тонн “меланжу”. За процесом завантаження спостерігають представники ОБСЄ та Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України.

– Це передостання відправка окислювача ракетного палива з нашої військової частини, наприкінці лютого ми плануємо повністю звільнити склад від “меланжу”, відправивши на утилізацію до Росії останні 550 тонн небезпечної речовини, – зазначив підполковник Олександр Ятлук.

Після відправки ешелону військові фахівці продовжать виконання робіт підвищеної небезпеки. Вони проведуть збір залишків “меланжу” у резервуарах, нейтралізацію аміачною водою та зачистку ємностей для зберігання токсичного компоненту ракетного палива. Для повної очистки кожного з чотирьох резервуарів військовим необхідно до п’яти робочих днів.