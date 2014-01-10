“Потрібно переходити від формалізму до конструктивної роботи”

Питання, з якими зверталися відвідувачі стосувалися відшкодування коштів Міністерством оборони України за оренду військовослужбовцем квартири в приватної особи, згідно Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, подальшого проходження служби і безоплатного лікування у військових медичних закладах.

Під час заслуховування звернень офіцерів заступник Міністра оборони – керівник апарату відразу шукав шляхи їхнього вирішення. Адже питання з якими вони прийшли були досить проблемними.

Підбиваючи підсумки прийому громадян, Володимир Можаровський акцентував увагу присутніх на важливості забезпечення гармонійної єдності інтересів військової служби і потреб кожного військовослужбовця. Також він зауважив, що в подальшому потрібно більше уваги приділяти роботі з військовослужбовцями безпосередньо у військових частинах.

Заступник Міністра оборони – керівник апарату підбив підсумки року, що минув стосовно звернень громадян. Адже за минулий рік до Відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони було зареєстровано понад 1,5 тисячі звернень. Відносно деяких з них він наголосив, що є ряд звернень громадян, які перебувають на постійному контролі.

– Ми не знімаємо з контролю жодне звернення, якщо воно не було виконано на 100 відсотків, – зауважив Володимир Можаровський.

Також заступник Міністра оборони – керівник апарату ознайомив присутніх членів робочої групи з результатами і рішеннями колегії Міністерства оборони України та поставив завдання по виконанню прийнятих рішень.

– Завдання які не було виконано вчасно, потрібно реалізувати із належним відношенням відповідних посадових осіб, – підкреслив Володимир Можаровський.