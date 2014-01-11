Професія військового стає ще престижнішою на ринку праці

Вже за перших днів 2014 року з Вінниччини до майбутніх місць проходження військової служби направлено 14 новобранців-контрактників. А минулого року Вінницький обласний військовий комісаріат план відбору громадян на військову службу за контрактом виконав на 130 % – до військових частин Збройних Сил України було направлено 389 громадян. Сьогодні 83 з них проходять військову службу за контрактом у різних родах Сухопутних військ, 160 чоловік – у військових частинах Повітряних Сил, 63 – у Високомобільних десантних військах, 46 – у Військово-Морських Силах, ще 37 осіб – у частинах центрального підпорядкування.

Зокрема, у Запоріжжі професія військового стає все більш конкурентноздатною. Сьогодні служба в лавах Збройних Сил є найбільш високооплачуваною роботою серед більшості силових відомств і навіть деяких промислових підприємств регіону. За минулий рік більше 70 громадян виявили бажання проходити військову службу за контрактом у славетній 55 окремій артилерійській бригаді. Таким чином військова частина виконала загальний план набору контрактників більш, ніж на 100 %.

А у Кривому Розі протягом минулого року майже 250 осіб уклали контракт з оборонним відомством та вже проходять військову службу на професійній основі в 17 окремій гвардійській танковій бригаді.

Слід відзначити, що сьогодні мінімальний розмір грошового забезпечення контрактника Збройних Сил України становить понад 2 000 грн, і планується, що у серпні 2014 року мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника першого року служби становитиме вже понад 3 000 грн.

У робочі дні контрактників забезпечують безкоштовними обідами, але за бажанням військовослужбовець може отримувати компенсацію, що складає близько 150 грн на місяць. А в ході виконання завдань з бойової підготовки, в польових умовах або під час несення служби у добовому наряді чи на бойовому чергуванні їх забезпечують триразовим харчуванням за рахунок держави.