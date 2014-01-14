У Збройних Сил України розпочався новий навчальний рік

Зокрема, в окремій бригаді зв’язку оперативного командування “Північ”, що у Рівному, відбувся урочистий мітинг, вручення зброї та закріплення військової техніки за воїнами-зв’язківцями.

У 51 окремій механізованій бригаді оперативного командування “Північ” вже відбулися заняття із особовим складом. Полковник Володимир Яцків нагадав підлеглим про успіхи військовослужбовців Володимир-Волинського гарнізону у галузі бойової та професійної підготовки, адже солдати та офіцери окремої механізованої бригади стали переможцями всеукраїнських змагань серед танкових взводів Збройних Сил України.

Черговий період підготовки та бойового навчання військових підрозділів стартував і у військових частинах та установах Луцького та Ковельського гарнізонів. Перший день навчання був присвячений заняттям із заходів безпеки, попередженню травмування особового складу у повсякденній діяльності та під час виконання заходів бойової підготовки.

На базі Львівського, Чернівецького обласних військових комісаріатів та 124 об’єднаного центру забезпечення Тилу Збройних Сил України теж відбулися заняття з безпеки організації, проведення планової роботи та виконання завдань повсякденної діяльності. Подібні заняття пройшли і у військових частинах 8 армійського корпусу, який очолює генерал-лейтенант Петро Литвин.

А в 72 окремій механізованій бригаді, що на Київщині, відбулося вручення озброєння, бойової та іншої техніки особовому складу частини, який став у стрій підрозділів бригади в період підготовки до навчального року.

У 91 інженерному полку оперативного командування “Південь”, що на Сумщині, урочистості розпочалися з підбиття підсумків року минулого. ТВО командира частини підполковник Роман Терничний нагадав про великий обсяг робіт, проведений його підлеглими під час зачистки артилерійської бази в Новобогданівці.

Урочисті шикування та мітинги з нагоди початку нового 2014 навчального року відбулися у всіх військових частинах Повітряних Сил Збройних Сил України. Так, у зенітній ракетній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України, що на Дніпропетровщині, заходи розпочалися урочистим шикуванням особового складу та підняттям державного прапору. Командир полковник Андрій Бережний акцентував увагу воїнів-зенітників на якісному несенні бойового чергування та виконанні комплексу завдань з охорони повітряного простору держави.

У 55 окремій артилерійській бригаді, що дислокується у місті Запоріжжя, з цієї нагоди проведено урочисті шикування з виносом Бойового Прапору бригади та короткий мітинг.

Урочистим підйомом прапорів на кораблях розпочав новий навчальний рік колектив Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Командир бази капітан 1 рангу Євген Кінзерський визначив завдання на новий навчальний рік, а на успішне опанування військової науки моряків благословив військовий капелан отець Олександр Смеречинський.

Підрозділи 1 Феодосійського окремого батальйону морської піхоти увійшли в 2014 навчальний рік, перебуваючи на бойовому чергуванні в бойовій тактичній групі ЄС “ХЕЛБРОК” та силах реагування НАТО. А воїни-зенітники Гвардійської Севастопольсько-Феодосійській зенітної ракетної групи початок нового навчального періоду зустріли на бойовому чергуванні з охорони повітряного простору нашої держави.

На базі Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи військ берегової оборони ВМС ЗС України бойове навчання розпочали частини військ берегової оборони, які дислокуються у місті Сімферополь. Урочистості розпочалися з підняття Державного прапору та прапору Військово – Морських Сил Збройних Сил України на плацу частини.

Знаковим є те, що до цього навчального періоду військові моряки підійшли укомплектованими лише військовослужбовцями служби за контрактом.