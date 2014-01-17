Посадовцю НАТО вручено грамоту Міністра оборони України
В рамках візиту делегації України на чолі з першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександром Медведьком до штаб-квартири НАТО, м. Брюссель, відбулася церемонія вручення грамоти Міністра оборони України представнику Департаменту політичних справ та політики безпеки Міжнародного секретаріату НАТО – координатору Програми соціальної адаптації колишніх військовослужбовців пану Жерару Малє за значний вклад та активну діяльність щодо реалізації зазначеної Програми в Україні, а також з нагоди завершення його роботи в штаб-квартирі Альянсу у зв’язку з виходом на пенсію.
Представник НАТО висловив вдячність українській стороні за той рівень уваги, який приділяється питанням співробітництва України та Альянсу в рамках реалізації Програми соціальної адаптації військовослужбовців в Україні, а також оцінку його діяльності протягом останніх 13 років.
Довідка. Близько 13 років Альянсом в Україні реалізується Програма з соціальної адаптації військовослужбовців, що звільняються з лав Збройних Сил України в ході їх реформування. Мета проекту – забезпечення професійного навчання (перепідготовки або підвищення кваліфікації), сприяння працевлаштуванню, надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг військовослужбовцям, що підлягають звільненню, та особам, звільненим з військової служби.
На 2014 рік НАТО затверджено фінансування Програми в обсязі 572 000 євро.