Посадовцю НАТО вручено грамоту Міністра оборони України

Представник НАТО висловив вдячність українській стороні за той рівень уваги, який приділяється питанням співробітництва України та Альянсу в рамках реалізації Програми соціальної адаптації військовослужбовців в Україні, а також оцінку його діяльності протягом останніх 13 років.

Довідка. Близько 13 років Альянсом в Україні реалізується Програма з соціальної адаптації військовослужбовців, що звільняються з лав Збройних Сил України в ході їх реформування. Мета проекту – забезпечення професійного навчання (перепідготовки або підвищення кваліфікації), сприяння працевлаштуванню, надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг військовослужбовцям, що підлягають звільненню, та особам, звільненим з військової служби.

На 2014 рік НАТО затверджено фінансування Програми в обсязі 572 000 євро.