Українські військові збили беспілотний літальний апарат невідомої держави

Вчора, 28 травня, військовослужбовці ВДВ Збройних Сил України та спеціальних підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції у визначеному районі, за допомогою високотехнологічних засобів озброєння збили беспілотний літальний апарат над одним з блокпостів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.

В результаті апарат був захоплений. З нього знято цільове навантаження. Отримана інформація аналізується. Крім палива на його борту була капсула з їдкою рідиною невідомого хімічного складу, яка передана для вивчення.

В апараті виявлені окремі елементи з маркуванням, яке може бути ідентифіковане, як таке, що може бути виготовлене в одній з сусідніх з Україною великих держав.

Відомо, що на цей час в РФ приділяється велика увага розробці та застосуванню безпілотних літальних апаратів. Тому розробка та випробування засобів боротьби з ними є надзвичайно актуальними і важливими.

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