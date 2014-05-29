Українські військові збили беспілотний літальний апарат невідомої держави
За допомогою високотехнологічних засобів озброєння військові ЗС України, залучені до АТО, вивели зі строю беспілотний літальний апарат невідомої державної належності.
Вчора, 28 травня, військовослужбовці ВДВ Збройних Сил України та спеціальних підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції у визначеному районі, за допомогою високотехнологічних засобів озброєння збили беспілотний літальний апарат над одним з блокпостів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.
В результаті апарат був захоплений. З нього знято цільове навантаження. Отримана інформація аналізується. Крім палива на його борту була капсула з їдкою рідиною невідомого хімічного складу, яка передана для вивчення.
В апараті виявлені окремі елементи з маркуванням, яке може бути ідентифіковане, як таке, що може бути виготовлене в одній з сусідніх з Україною великих держав.
Відомо, що на цей час в РФ приділяється велика увага розробці та застосуванню безпілотних літальних апаратів. Тому розробка та випробування засобів боротьби з ними є надзвичайно актуальними і важливими.
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