Міноборони: українці підтримують дії військових

Як повідомляє прес-служба Міноборони, про це свідчить велика кількість звернень та листів, які щоденно надходять до міністерства.

У прес-службі зазначають, що громадяни готові зі зброєю в руках захищати Україну.

Зокрема, колишній заступник командира взводу зв’язку розвідувальної роти 80-го окремого аеромобільного полку Андрій Яремко, який у 2003-2004 роках проходив військову службу, звернувся зі словами підтримки до виконуючого обов’язки міністра оборони генерал-полковника Михайла Коваля як до десантника, військовослужбовця елітного роду військ.

“Ми, десантники, пишаємося тим, що на даний час Ви займаєте таку високу посаду. Ви для нас – гордість і авторитет”, – йдеться у зверненні.

Яремко підкреслив, що всі військовослужбовці запасу, які свого часу проходили службу у повітряно-десантних та аеромобільних військових частинах, залишаються вірними Присязі та військовому братерству. Він попросив Міністра оборони звернутися до колишніх десантників із закликом вступити до лав Збройних Сил у зв’язку з мобілізацією.

“Ми не гарячі молоді люди, які при перших словах про мобілізацію кинулися до військкоматів: вік та життєвий досвід дозволяють нам мислити тверезо. Та наше терпіння вже теж на межі! Прошу Вас звернутися до десантників, ваших колишніх підлеглих, вступити до лав Збройних Сил. До Вас прийдуть чоловіки, вірні присязі, вірні країні, вірні один одному! Слава ВДВ! Слава Україні!” – йдеться у листі.

