Військові братимуть участь у виборах Президента України

У військових частинах створені належні умови для голосування військовослужбовців та встановлено взаємодію з органами місцевого самоврядування, виборчими комісіями, органами ведення Державного реєстру виборців у районах виконання завдань. Особовому складу Збройних Сил України роз’яснено виборче законодавство, порядок та особливості участі у виборах Президента України.

25 травня військовослужбовці будуть голосувати на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами місць дислокації військових частин.

Щоб забезпечити умови для вільного волевиявлення, військовослужбовцям строкової служби в день голосування буде надана відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

Особовий склад, який виведений з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополь, голосуватиме за новими місцями проходження служби, подавши заяву про зміну місця голосування. При цьому військовослужбовці, виборча адреса яких знаходиться на території АР Крим та міста Севастополь, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Військовослужбовці, які призвані по мобілізації та знаходяться у відриві від пунктів постійної дислокації військових частин, де вони мають реєстрацію постійного проживання, також голосують шляхом тимчасової зміни місця їх голосування без зміни виборчої адреси.

У військово-медичних закладах Міністерства оборони України утворено 6 спеціальних виборчих дільниць для забезпечення голосування хворих.

Завдяки плідній співпраці з представниками Міністерства закордонних справ України особовий склад українських національних контингентів організовано візьме участь у виборах. В українських національних контингентах утворено 4 закордонні виборчі дільниці:

18 окремий вертолітний загін Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго — 2 (м. Гома та м. Бунія);

56 окремий вертолітний загін Місії ООН у Ліберії — 1 (м. Робертфіл);

Національний контингент в Косово — 1 (м. Соєво база «Бондстіл»).

Особовий склад миротворчих місій та понад 100 військовослужбовців, які перебувають за кордоном на навчанні, будуть голосувати при дипломатичних представництвах України.

У зв’язку з обстановкою, що склалася в державі, особливостями виконання військовослужбовцями завдань за призначенням поза межами пунктів постійної дислокації та з метою забезпечення голосування військовослужбовців, Міністерством оборони України було вжито заходів щодо оперативного вирішення можливих проблемних питань, а саме:

організовано взаємодію з Центральною виборчою комісією України;

ініційовано звернення до народних депутатів України та подання до Верховної Ради України проекту відповідних змін до виборчого законодавства України.

Завдячуючи небайдужості народних депутатів до наявних гострих проблем військовослужбовців, Верховна Рада України прийняла зміни до Закону про вибори Президента України, що забезпечать на законодавчому рівні реалізацію конституційних виборчих прав військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів у Донецькій та Луганській областях, а саме:

включення до уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях у день голосування за поданням командирів відповідних підрозділів;

отримання виборчого бюлетеня та голосування за паспортом, службовим посвідченням або військовим квитком.