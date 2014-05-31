Міноборони відправило на Донбас мобільний госпіталь

З метою надання першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям, які виконують завдання з антитерористичної операції, на схід відбув особовий склад мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, до складу польового госпіталю увійшли військові фахівці кількох медичних закладів регіону з терапевтичного, хірургічного, реанімаційно-анестезіологічного профілю та середній медперсонал.

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Після транспортування залізницею та здійснення маршу у складі підрозділу, військовослужбовці розгорнуть багатопрофільний мобільний госпіталь, який обладнаний сучасною апаратурою та розрахований для надання першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги пораненим, хворим військовослужбовцям, цивільним особам.