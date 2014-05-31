У Київському військовому ліцеї імені Богуна відбувся 66-й випуск

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, у заходах взяв участь виконувач обов’язків Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль, а також заступник Міністра Ігор Кабаненко, командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Сергій Гайдук, народні депутати України, представники духовенства, громадських організацій, вчителі та батьки.

Під час урочистостей випускникам, серед яких були 11 ліцеїстів з Військово-морського ліцею в окупованому Криму, було вручено нагрудні знаки та атестати про закінчення Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Виконувач обов’язків Міністра оборони України подякував випускникам та викладацькому складу за відмінну підготовку ліцеїстів, високий моральний стан, стройовий та фізичний вишкіл.

"Хочу, щоб ви всі стали офіцерами, адже нам з вами – майбутніми офіцерами будувати принципово нову українську армію", - зазначив Коваль.

Він підкреслив, що цього року під час вступу до вищих військових навчальних закладів для ліцеїстів Київського військового ліцею передбачено 15% пільгових місць, а наступного року цей відсоток буде збільшено.

За даними Міноборони, більше 95% цьогорічних випускників Київського військового ліцею подали документи на вступ до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та інших силових відомств.