На сході України військовики допомогли селянам відновити ставок
Під час виконання завдань за призначенням у східних регіонах держави, військовослужбовці однієї з механізованих частин Збройних Сил України надали технічну допомогу місцевому населенню.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, до командування підрозділу звернулися керівники місцевої влади одного з районних центрів східної області з проханням допомогти відновити ставок, що раніше відігравав важливу роль у місцевій інфраструктурі.
За словами посадовців, через відсутність водоймища місцеві мешканці зазнають чималих незручностей з водопоєм свійських тварин.
Військовослужбовці за допомогою екскаваторів вирили та обладнали відповідний котлован розмірами 50х50 метрів та 4 метри в глибину, а також відкопали забиті джерела.Вже найближчим часом водойма буде заповнена водою.
"Ми завжди раді прийти на допомогу місцевому населенню, адже народ та армія єдині", - заявив заступник командира підрозділу.