На сході України військовики допомогли селянам відновити ставок

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, до командування підрозділу звернулися керівники місцевої влади одного з районних центрів східної області з проханням допомогти відновити ставок, що раніше відігравав важливу роль у місцевій інфраструктурі.

За словами посадовців, через відсутність водоймища місцеві мешканці зазнають чималих незручностей з водопоєм свійських тварин.

Військовослужбовці за допомогою екскаваторів вирили та обладнали відповідний котлован розмірами 50х50 метрів та 4 метри в глибину, а також відкопали забиті джерела.Вже найближчим часом водойма буде заповнена водою.

"Ми завжди раді прийти на допомогу місцевому населенню, адже народ та армія єдині", - заявив заступник командира підрозділу.