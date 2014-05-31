ВМС України проходять процес "перезавантаження" - командувач

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, про це 30 травня в Одесі заявив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Сергій Гайдук під час зборів з керівним складом ВМС, присвяченим організації повсякденної діяльності та вирішенню проблемних питань, пов’язаних з передислокацією військових частин.

За його словами, зараз активно проводиться бойове злагодження екіпажів і підрозділів і відбувається складний процес “перезавантаження” Військово-Морських Сил.

"Якщо, наприклад, взяти тільки один день, то завдання в морі одночасно виконують 9 кораблів, катерів і суден, здійснюються польоти морської авіації. Достатньо швидкими темпами відбувається бойове злагодження підрозділів військ берегової оборони", - зазначив контр-адмірал.

Він додав, що зараз, в умовах, коли для потреб ВМС виділяються належні об’єми пально-мастильних матеріалів, є унікальна можливість для тренувань і набуття необхідних практичних навичок і досвіду.