Українці переказали армії вже більше 128 млн гривень

Згідно з повідомленням, з даної суми грошові перекази на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ становлять 120,5 млн грн. Інші кошти підуть на медичне забезпечення української армії.

«З допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» в підтримку української армії перераховано 29,8 млн грн (все - на матеріально-технічне забезпечення ЗС України)», - наголошується в повідомленні.

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 106,3 тис. дол. США і 46,8 тис. євро. Всього було продано іноземної валюти в гривневому еквіваленті майже на 2 млн грн. Після продажу іноземної валюти залишок на рахунках Міністерства оборони України склав 700 дол. США та 200 євро.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Міністерство оборони України ініціювало благодійну акцію «Підтримай українську армію». Для участі в акції абонентам мобільних операторів «Київстар», «МТС Україна», life і «Тримоб» (колишній Utel) пропонувалося відправити SMS з будь-яким текстом або зателефонувати на номер «565». Після дзвінка або SMS з рахунку абонента автоматично знімається сума у 5 грн.

Разом з тим, в рамках акції Міноборони відкрило рахунки в Державній казначейській службі України для банківських переказів коштів.