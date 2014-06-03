Міноборони доставило в польові табори АТО 2 тисячі тон вантажів

Щодня до підрозділів, які виконують завдання в рамках антиретористичної операції прибуває 8-12 вантажівок з майном.

Переважна більшість перевезеного вантажу – це паливо для танків, бронетранспортерів та інших бойових машин, зосереджених на Донбасі.

Читайте такожНа Донеччині знищено понад 300 терористів - речник АТО– У квітні-травні ми також доставили до місць проведення АТО понад 2300 бронежилетів, 558 з яких французького виробництва класу “3А”, близько 26 тисяч сухих пайків вітчизняного виробництва, призначених на добу, і ще 37043 пайків типу “MRE” (призначені на один прийом їжі). Кожна доставка контролюється кількома правоохоронними структурами, – розповів заступник командира Об’єднаного центру забезпечення підполковник Андрій Крохмаль.

За словами офіцера, усе майно, що надходить також і від благодійних організацій, оперативно направляється в райони зосередження військових підрозділів. При цьому, не поодинокими є випадки, коли тиловики під час перевезення майна і продуктів зазнають збройних нападів з боку терористів. Так, нещодавно 26 куль калібру 5,45 та 7,62 влучили у лобову частину КамАЗу, який доставляв консерви на Луганщину.