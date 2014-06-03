З окупованого Криму вивели ще 3 судна українських ВМС

Згідно раніше досягнутим спільною комісію у складі представників оборонних відомств України і Росії домовленостям, в першій половині дня у визначене місце в нейтральних водах були виведені рятувальне буксирне судно “Ізяслав”, судно контролю фізичних полів “Сєвєродонецьк” і морське водолазне судно “Кам’янка”.

На початку другої половини дня, після завершення свого формування, група суден вирушила в напрямку портів материкової частини України.

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Буксирування “Сєвєродонецька” та “Ізяслава” здійснює морський буксир “Гайдамака” (ДП “Миколаївський морський торгівельний порт”), а “Кам’янки” - морський буксир “Корець” українських ВМС, якого, до речі, 20 травня, після розблокування, так само було виведено з тимчасово окупованої території. Крім того, до складу групи суден також входить навчальний катер ВМС ЗС України “Нова Каховка”, завданням якої є пошуково-рятувальне забезпечення переходу морем.

Таким чином, на сьогодні із окупованого Криму в порти материкової частини України виведено вже 35 бойових кораблів, катерів і суден українських ВМС.