Україна та НАТО обговорили ситуацію у сфері безпеки
21:40, 03 червня 2014Військо
0 0
Виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль взяв участь у засіданні Комісії Україна - НАТО.
Коваль взяв участь у засіданні Україна - НАТО / mil.gov.ua
Сьогодні, 3 червня, в ході візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль взяв участь у засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.
Читайте такожКраїни НАТО збільшать витрати на оборону
Під час засідання було обговорено ситуацію з безпеки в Україні, пріоритети оборонного співробітництва України та НАТО в контексті агресії з боку Російської Федерації, подальші напрями співробітництва двох сторін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter