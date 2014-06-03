Україна та НАТО обговорили ситуацію у сфері безпеки

Сьогодні, 3 червня, в ході візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль взяв участь у засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

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Під час засідання було обговорено ситуацію з безпеки в Україні, пріоритети оборонного співробітництва України та НАТО в контексті агресії з боку Російської Федерації, подальші напрями співробітництва двох сторін.