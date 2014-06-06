Міноборони виділило кошти на ремонт установок «Град»

Як повідомляється у «Віснику державних закупівель», найбільшу суму - 36,60 млн грн виділено на капітальний ремонт реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» з переобладнанням на дизельне АБШ, а також ремонт рухомих розвідувальних пунктів ПРП-4 і гармат польової артилерії самохідних 152 мм СГ 2С3 «Акація».

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Виконавцем замовлення обрано Державне підприємство «Шепетівський ремонтний завод». Остаточно угоду завод і Міноборони укладуть цього місяця, повідомляють «Наші гроші».

Також значні суми виділено на ремонт станцій радіоперешкод - 15,4 млн грн. Це замовлення отримало макіївське ПАТ «Граніт»; комплексу машин управління вогнем буксируємої артилерії - 7,46 млн грн. Ремонт проведе «Шепетівський ремонтний завод»; інженерної техніки (БАТ-2 та ІМР-2) з проведенням ремонту базового шасі - 6,02 млн грн.; РСЗВ БМ-21 «Град» і 9П140 «Ураган» - 5 млн грн. для «Шепетівського ремонтного заводу».

Решту коштів виділено на ремонт бронетехніки, засобів зв’язку. По всіх замовленнях остаточні угоди з виконавцями робіт мають укласти в червні.