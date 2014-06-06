"Укроборонпром" передасть армії 200 бронемашин "Дозор-Б"

За даними прес-служби "Укроборонпрому", про передачу бронемашин, розроблених державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» повідомив в.о. президента України Олександр Турчинов.

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«Машина добре себе зарекомендувала. Ми робимо акцент на замовлення в «Укроборонпромі», - зазначив Турчинов під час демонстрації тактико-технічних характеристик броньованої машини.

Як повідомляв УНІАН, раніше в травні «Укроборонпром» почав передачу Національної гвардії України бронетранспортерів БТР-4на суму близько 400 млн грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.