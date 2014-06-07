У штабі АТО підіймали бойовий дух солдатів концертом посеред поля

13:34, 07 червня 2014
Військо
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Поблизу міста Ізюм, що на кордоні Харківської та Донецької областей, у штабі АТО співочі колективи влаштували концерт для солдатів, які беруть участь в антитерористичній операції.

скриншот відеоролика

Сцену облаштували посеред поля, поміж БТРів та гелікоптерів. Артисти привезли солдатам також листи від дітей з побажаннями та подякою, пише Радіо Свобода

«Мені такі зустрічі дуже подобаються, ­ ­­– розповідає старший снайпер-розвідник Дмитро. – По-перше, це дуже розряджає обстановку. А по-друге – дає ще більше натхнення, щоб захищати свою державу, бо ми всі її любимо.  Патріоти і будемо стояти до останнього, доки не виженемо останнього ворога з нашої землі».

Антитерористична операція на сході України триває з початку квітня.

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