Українські військові відбили атаку терористів на межі з Донецькою областю

Біля розмежувальної лінії між Донецькою та Харківською областями колона військової техніки, яка перевозила вантаж для підрозділів сил антитерористичної операції з території Харківської області, потрапила в засідку.

Читайте такожСелезньов: сили АТО забезпечать надійну евакуацію зі сходуТак, на території Ізюмського району перед головною машиною українських військовослужбовців розірвався фугас, після чого розпочався обстріл з кулеметів. Бронетранспортер, що супроводжував колонну, відкрив вогонь у відповідь. Після короткого протистояння нападники втекли.

Кулі від автоматичної зброї влучили в кабіну одного з КамАЗів, серед військовослужбовців Збройних Сил постраждалих немає.

Військовий вантаж було своєчасно доставлено до розташування підрозділів сил АТО.