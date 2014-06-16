Команда ЗСУ привезла вісім медалей з ЧС з плавання серед військовослужбовців

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України.

"Чемпіонат світу серед військовослужбовців з плавання відбувся у кращих традиціях змагань Міжнародної ради військового спорту, повністю виправдовуючи девіз: “Дружба через спорт”. Представники усіх країн поводилися приязно і толерантно, разом радіючи здобутим перемогам", – розповів голова делегації – начальник 95 групи спортсменів-інструкторів вищої кваліфікації Управління спорту Міністерства оборони України підполковник Сергій Шевчук.

Всього у Чемпіонаті світу серед військовослужбовців з плавання, що проходив 11 - 15 червня у м. Тенеро (Швейцарія) у рамках змагань Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ) у 2014 році, взяли участь 17 країн, у тому числі спортсмени з Російської Федерації та Казахстану.

Українські військові спортсмени здобули 8 медалей, з яких 1 золота, 2 срібних та 5 бронзових, посівши 6 місце в командному заліку.

Довідка. Міжнародна Рада військового спорту (СІЗМ) є неурядовою неполітичною організацією, основною метою якої є розвиток військового спорту та фізичної культури, сприяння зміцненню дружніх стосунків між представниками збройних сил країн – членів організації. СІЗМ є найбільшою у світі військовою мультиспортивною організацією, членами якої є 133 країни світу.

За членством країн, кількістю учасників змагань та їх престижністю Міжнародна рада військового спорту посідає третє місце у світі після Міжнародного олімпійського комітету та Всесвітньої студентської спортивної спілки.

Щорічно під егідою СІЗМ проводяться понад 30 чемпіонатів світу серед військовослужбовців та понад 50 континентальних та регіональних турнірів з видів спорту.

Збройні Сили України є повноправним членом СІЗМ з 1993 року.