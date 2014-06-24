Військові, які охороняють аеропорт в Донецьку забезпечені усім необхідним

Зокрема, у програмі було використано інтерв’ю військовослужбовця, який представився Андрієм — начебто військовим із 72 окремої механізованої бригади, військовослужбовці якої в рамках АТО несуть службу по охороні аеропорту в місті Донецьк. Цей так званий «військовослужбовець» розповів глядачам, що їх постійно обстрілюють, керівництво Міноборони не вживає ніяких заходів щодо їхнього забезпечення, внаслідок обстрілів було пошкоджено електропостачання. Також він розповів, що у них, начебто, закінчилась питна вода, продукти харчування тощо.

Управління преси та інформації Міністерства оборони України уповноважено заявити, що поширена телеканалом інформація у вище вказаному сюжеті не відповідає дійсності. Військовослужбовці підрозділу ЗС України, які в рамках АТО несуть службу з охорони аеропорту в місті Донецьк забезпечені усім необхідним повною мірою. Про це щойно повідомили телефоном представники підрозділу з Донецька. У них є достатні запаси питної води, продуктів харчування, працює електромережа та в наявності запасні джерела живлення. Військові кухарі підрозділу вчасно готують гарячу їжу для особового складу, в достатній кількості є запас сухих пайків, в тому числі виробництва США.

Управління преси та інформації Міністерства оборони України вкотре попереджає представників засобів масової інформації і зокрема, журналістів програми «Надзвичайні новини», що неприпустимо та непрофесійно розповсюджувати недостовірну, неперевірену та викривлену інформацію, підтримуючи цим пропаганду агресорів з метою з метою дискредитації Збройних Сил України та інших військових формувань держави.