Терористи обстріляли із ПЗРК літак АТО. Літак знищив установку

Про це повідомив прес-офіцер АТО (Донецьк) Олексій Дмитрашківський, передає УП.

Льотчику вдалося долетіти до пункту призначення і навіть знищити ПЗРК противника.

"Під час польоту над Донецькою областю був обстріляний літак Су-24, було зроблено 4 постріли з ПЗРК. Одна ракета потрапила в літак, загорівся двигун", - повідомив Дмитрашківський.

Льотчик зумів вимкнути двигуни, погасити полум'я.

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"Йому також вдалося знищити зенітну установку, з якої вівся обстріл", - розповів Дмитрашківський.

За його даними, на одному двигуні літак пролетів ще 300 км і приземлився в місці призначення. Однак під час посадки Су-24 знову загорівся, вогонь погасили пожежники.

"Екіпаж живий, здоровий, літак потребує ремонту", - повідомив прес-офіцер АТО.

Як відомо, терористи обстрілюють літаки із новітніх російських ПЗРК.