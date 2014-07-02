Терористи обстріляли із ПЗРК літак АТО. Літак знищив установку
Бойовики в середу обстріляли з ПЗРК літак Су-24, що бере участь в антитерористичній операції.
Про це повідомив прес-офіцер АТО (Донецьк) Олексій Дмитрашківський, передає УП.
Льотчику вдалося долетіти до пункту призначення і навіть знищити ПЗРК противника.
"Під час польоту над Донецькою областю був обстріляний літак Су-24, було зроблено 4 постріли з ПЗРК. Одна ракета потрапила в літак, загорівся двигун", - повідомив Дмитрашківський.
Льотчик зумів вимкнути двигуни, погасити полум'я.
Читайте такожНа ремонт військових літаків виділено майже 70 мільйонів гривень
"Йому також вдалося знищити зенітну установку, з якої вівся обстріл", - розповів Дмитрашківський.
За його даними, на одному двигуні літак пролетів ще 300 км і приземлився в місці призначення. Однак під час посадки Су-24 знову загорівся, вогонь погасили пожежники.
"Екіпаж живий, здоровий, літак потребує ремонту", - повідомив прес-офіцер АТО.
Як відомо, терористи обстрілюють літаки із новітніх російських ПЗРК.