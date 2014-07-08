Десантники в зоні АТО перепоховали знайдені рештки червоноармійця (фото)

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Судячи з усього, військові натрапили на рештки червоноармійця часів Другої Світової війни, дата знайденої поряд з ним газети — липень 1943 року. Ймовірно, що він був кулеметником — при ньому знайдено два диски від кулемета системи Дегтярьова. Поряд з рештками на відстані півтора метра знайдено руку, яку відірвало вибухом. Також знайдено небезпечну бритву з ініціалом І. на лезі, трохи різаного паперу для самокруток. Можна припустити, що його присипало землею, тому його й не знайшли одразу.

Читайте такожДесантники врятували дівчинку, яка підірвалась на закладеному бойовиками фугасіДесантники викопали і склали останки, все сфотографували, і саме в цей момент позиції українських військових почали обстрілювати із 120 мм міномета, не зважаючи на те, що це було під час перемир’я.

Вже після обстрілу останки загиблого воїна були перепоховані з відданням військової честі.

"Так сталося, що сучасні герої поховали з почестями героїв із минулого", - сказано в повідомленні.