Житомирський бронетанковий завод за час АТО відремонтував 400 одиниць бронетехніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на підприємстві розповів журналістам директор заводу Сергій Бутенко.

За його словами, «тринадцять виїзних бригад Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод" ремонтували бронетанкову техніку у військових частинах, загалом за весь час операції завод вже відремонтував її 400 одиниць, мова йде про техніку, яка була задіяна в АТО та потребувала ремонту".

При цьому Бутенко уточнив, що днями відновлена на його підприємстві військова техніка направлятиметься в зону АТО на заміну виведеній з ладу під час боїв з терористами.

Читайте такожБойовики у зоні АТО мінують дороги, на фугасі підірвалися українські БТР і БМП - ТимчукКерівник підприємства зазначив, що наразі його завод є одним з провідних українських підприємств, що здійснює капітальний ремонт та глибоку модернізацію гусеничної бойової техніки та виготовляє сучасні бойові модулі для БМП.

Журналістам продемонстрували, як ремонтують техніку на "ЖБТЗ". Так, зокрема, на заводі ремонтують бойові машини піхоти БМП-2, БМП-1, бойові машини десанту БМД-1, БМД-2 та інше.

Міністерство оборони України підписало угоду із заводом про капітальний ремонт бронетанкової техніки до кінця 2014 року.

Читайте такожВійськові ремонтники відновили майже 150 одиниць техніки, пошкодженої в АТО«Зараз, під час АТО на сході України, наш завод став у нагоді Збройним силам України, оскільки ми виготовляємо запасні частини до озброєння та техніки, нестандартне устаткування та паркове обладнання для військ та ремонтних підприємств», - підкреслив Бутенко.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" входить до Державного концерну «Укроборонпром», в складі якого виконує замовлення Міністерства оборони України та іноземних замовників. У 2013 році завод спрацював прибутково. За 2012 рік завод реалізував продукції в цілому на 89,3 млн грн. Це підприємство є одним з найбільших в промисловій галузі Житомирської області. На підприємстві налагоджено замкнений цикл ремонту 18 типів машин, серед яких БМП, БТР, БРДМ, БМД і БТРД різних модифікацій. Крім цього, завод виробляє продукцію народно-господарського призначення, серед якої теплогенератори, плуги, а також здійснює капітальний ремонт двигунів с/г техніки тощо.