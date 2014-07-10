Військові інженери спорудили тимчасовий міст поблизу Слов’янська

Таким чином українські військові відновили транспортне сполучення в напрямку Харкова, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Перед тим, як понтонери почали наводити міст, на під’їздах до водної перешкоди сапери вилучили 24 вибухонебезпечних предмети. Відновити підірваний терористами міст в найкоротші терміни було неможливо, тому військові інженери використали важкий механізований міст з комплекту ТММ - 3М1, який знаходиться на озброєнні інженерних військ ЗС.

Відтепер мешканці міст та сіл району матимуть змогу оперативно отримувати гуманітарні вантажі.

Слід нагадати, що це вже другий міст, який навели фахівці понтонно-мостових частин ЗС в Донецькій області. Нещодавно, понтонери обладнали 72-метровий міст через річку Сіверський Донець, неподалік населеного пункту Крива Лука.

Військові інженери і надалі відновлюватимуть транспортне сполучення в області, що постраждала від дій бойовиків. Як завжди у пріоритеті будуть автошляхи та мости, які у визволених українськими військовими населених пунктах місцеві жителі називають дорогами життя.