Українська авіація завдала ударів по позиціях бойовиків в районі аеродрому Луганська

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

«У рамках активної фази антитерористичної операції авіація Збройних сил України, залучена до АТО, виконує поставлені завдання, завдає прицільних ударів по базах, скупченню техніки і живої сили бойовиків», - йдеться в повідомленні.

«З метою уникнення жертв серед мирного населення проводиться всебічний аналіз ризиків, які можуть виникнути після виконання визначених завдань», - зазначається у повідомленні Міноборони.

Читайте такожЗМІ: Сили АТО завдали авіаудару по бойовиках, які обстрілювали аеропорт ЛуганськаЗавдяки чітко злагодженій роботі всіх взаємопов’язаних служб авіація АТО виконала ряд успішних завдань, завдавши точних авіаударів по місцях скупчення бойовиків у лісопосадці, що межує з територією Луганського аеродрому, вогневих точках бойовиків, розташованих на схилах териконів у районі населеного пункту Ровеньки, по укріпленому району бойовиків у районі висоти Савур Могила, по скупченню бойовиків у районі населеного пункту Ізварине, де внаслідок авіаудару було знищено понад 50 бойовиків. Також у районі населеного пункту Карлівка було завдано прицільних авіаударів по блокпосту, скупченню техніки і живої сили бойовиків.

У мережі було опубліковано любительське відео, яке, ймовірно, зафіксувало авіаудар по позиціях бойовиків під Ровеньками.

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